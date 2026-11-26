SAP envisage de supprimer jusqu'à 10 000 postes dans le cadre de sa restructuration, selon des informations rapportées jeudi par Bloomberg, citant des sources internes au groupe. L'ensemble des divisions aurait été invité à présenter des propositions de réduction d'effectifs, avec une attention particulière portée aux équipes commerciales et aux activités de développement de produits. Le premier éditeur européen de logiciels, dont le siège est situé à Walldorf, en Allemagne, emploie actuellement plus de 110 000 personnes dans le monde. SAP a refusé de commenter ces éventuelles suppressions d'emplois.

Cette restructuration s'inscrit dans la stratégie de transformation du groupe autour de l'intelligence artificielle, sous l'impulsion de son directeur général Christian Klein. SAP avait déjà annoncé début 2024 la réévaluation de quelque 8 000 postes afin d'adapter son organisation aux évolutions technologiques. Jusqu'à présent, les réductions d'effectifs dans les activités à faible croissance avaient été compensées par de nouvelles embauches dans les segments les plus prometteurs. La direction entend désormais concentrer davantage ses ressources sur l'intelligence artificielle et accélérer l'intégration de cette technologie dans ses différentes solutions logicielles.