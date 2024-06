Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: en tête du DAX après Sapphire, les analystes confiants information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Le titre SAP évolue en tête du DAX jeudi matin, soutenu par des commentaires d'analystes favorables suite à sa conférence annuelle Sapphire, dans un contexte de marché considéré comme porteur.



Peu avant 11h00, l'action du numéro un européen des logiciels d'entreprise gagne près de 5%, revenant ainsi non loin de ses plus hauts historiques, alors que le DAX progresse au même moment d'environ 1%.



'La croissance n'est pas sur le point de ralentir', soulignent les analystes de Berenberg dans une note diffusée dans la matinée, renouvelant au passage leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de 195 euros sur la valeur.



L'intermédiaire financier fait remarquer que le groupe a déclaré à l'occasion de Sapphire qu'il visait une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au-delà de 2025, avec une amélioration encore plus marquée de ses bénéfices et de ses marges.



'C'est vrai que l'entreprise a fait part d'une confiance indéniable en se montrant plus optimiste sur ses perspectives de croissance', reconnaissent les analystes de Barclays.



Chez Stifel, on se dit particulièrement encouragé par ces prévisions encourageantes alors que l'environnement économique du moment est sans grand éclat.



De façon générale, les valeurs technologiques européennes sont clairement en vedette aujourd'hui suite aux records inscrits hier soir par le Nasdaq dans le sillage de Nvidia.





Valeurs associées SAP AG O.N. 177.72 EUR XETRA +3.61%