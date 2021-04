SAP en tête de l'indice Dax grâce à un début d'année plus favorable que prévu

(AOF) - L'action Sap (+4,67% à 117,40 euros) affiche la plus forte hausse de l'indice Dax 30 grâce à des résultats préliminaires meilleurs que prévu et le relèvement de son objectif de revenus pour 2021. Sur les trois premier mois de 2021, l'éditeur de logiciels professionnels a dégagé un résultat opérationnel ajusté en progression de 17% à 1,74 milliard d'euros, dépassant nettement le consensus s'élevant à 1,47 milliard. Hors impact des changes, il a augmenté de 24%. La marge a progressé de 4,9 points à 27,4% à taux de change constants alors que le marché visait 23,5%.

Les revenus ont reculé de 3% à 6,35 milliards d'euros. Ils ont cependant progressé de 2% hors impact des changes. Dans le cloud, son activité a progressé de 7% (+13% à taux de change constants) à 2,15 milliards d'euros. Le backlog du cloud est en hausse de 15% (+19% à taux de change constants) à 7,63 milliards d'euros. Sa croissance s'est accélérée par rapport au précédent trimestre, s'est félicité SAP.

Les revenus des licences logiciels ont pour leur part augmenté de 7% à 480 millions d'euros. Ils sont en hausse de 11% à taux de change constants.

Fort d'une performance dans le cloud meilleure que prévu et de la prévision d'une réaccélération de la croissance de cette activité, le groupe technologique allemand a rehaussé de 100 millions d'euros, le bas de sa fourchette d'objectifs de revenus.

Le chiffre d'affaires total est anticipé désormais entre 23,4 et 23,8 milliards d'euros, en augmentation de 1% à 2% à taux de change constants. Le revenu dans le cloud est attendu dans la fourchette de 9,2 à 9,5 milliards d'euros, en hausse de 14% à 18% à taux de change constants.

En dépit d'un résultat opérationnel ajusté bien supérieur aux anticipations des spécialistes au premier trimestre, Sap a confirmé son objectif annuel au niveau de cette ligne du compte de résultats. Il est toujours attendu entre 7,8 et 8,2 milliards, au pire en recul de 6% et au mieux en repli de 1% à taux de change constants.

