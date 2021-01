Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : en hausse, résultats supérieurs aux attentes Cercle Finance • 15/01/2021 à 10:04









(CercleFinance.com) - Les actions de SAP ont augmenté vendredi alors que le fournisseur de logiciels de gestion a publié des résultats préliminaires du quatrième trimestre supérieurs aux attentes. Les actions SAP en Allemagne augmentent de plus de 1%, l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX de Francfort. La société allemande a déclaré que le bénéfice d'exploitation non IFRS avait baissé de 3 % à 2,77 milliards d'euros au cours du dernier trimestre, soit une hausse de 3 % à taux de change constants, au-dessus du consensus de 2,64 milliards d'euros. Le groupe basé à Walldorf a déclaré que le chiffre d'affaires total a diminué de 6 % d'une année sur l'autre à 7,54 milliards d'euros, soit une baisse de 2 % à taux de change constants, contre un consensus de 7,45 milliards d'euros. SAP a noté que sa performance commerciale s'est 'séquentiellement améliorée' au quatrième trimestre, alors même que la crise Covid-19 persistait et que le verrouillage des marchés était réintroduit dans de nombreux pays. Le chiffre d'affaires de l'activité Cloud - une activité étroitement surveillée pour la performance de l'entreprise - a augmenté de 8 % d'une année sur l'autre, soit 13 % à taux de change constants. En outre, la société a publié des perspectives pour 2021 qui étaient conformes aux estimations des analystes. SAP s'attend à ce que son bénéfice d'exploitation pour l'année entière se situe dans une fourchette de 7,8 à 8,2 milliards d'euros, sur la base de calculs qui ne sont pas reconnus par les normes internationales d'information financière (IFRS) Le fabricant de logiciels a également déclaré qu'il s'attendait à ce que les recettes du cloud computing se situent entre 9,1 et 9,5 milliards d'euros cette année, soit une hausse de 13 à 18 % à taux de change constants.

