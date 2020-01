Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : en forte hausse, un analyste relevé son objectif Cercle Finance • 09/01/2020 à 12:09









(CercleFinance.com) - Les actions du fabricant allemand de logiciels d'entreprise SAP figurent parmi les principaux gagnants de l'indice Euro STOXX 50, en hausse de près de 1,6% après qu'UBS a relevé son objectif de cours à 130 euros, contre 125 euros. 'Nous prévoyons une accélération de l'adoption du cloud au quatrième trimestre, avec cependant un certain risque pour les licences', déclarent les analystes de la banque d'investissement suisse. Les analystes d'UBS - qui maintiennent une note 'neutre' sur l'action - ont déclaré dans un rapport qu'ils voyaient les objectifs EBIT 2020 en avance par rapport au consensus.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +1.67%