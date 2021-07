Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : en forte hausse, un analyste passe à l'achat Cercle Finance • 07/07/2021 à 17:37









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 3% à la Bourse de Francfort profitant de l'analyse de BofA. Le bureau d'études est passé à l'achat sur le titre SAP, contre une opinion 'sous-performance' jusqu'à présent, évoquant un profil risque/rendement attractif. Dans une note de recherche, les analystes de Bank of America disent s'attendre à une revalorisation en Bourse du concepteur de logiciels d'entreprise sur fond de décollage de sa croissance et d'accélération de la dynamique dans le 'cloud'. BofA indique que ses travaux ont mis en évidence une forte loyauté de la part de ses clients, ainsi qu'un appétit élevé du marché à la fois pour les offres 'SaaS' et 'cloud'. Ces observations le conduisent à relever son objectif de cours de 92 à 150 euros.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +3.49%