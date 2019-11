Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : en baisse, un analyste se dit 'sceptique' Cercle Finance • 13/11/2019 à 12:22









(CercleFinance.com) - Le titre SAP recule ce matin de près de -0,8% à Francfort, alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce jour sa recommandation 'neutre' sur le titre, estimant qu'il faudrait une 'parfait exécution' du plan d'efficacité opérationnelle présenté 'pour trouver de l'upside'. 'Nous doutons toujours du levier opérationnel structurel de SAP. En effet, l'amélioration de la marge brute du Cloud générera un impact brut de +5 points mais un impact net de l'effet mix négatif de seulement +100 pb proche de nos calculs (+80 pb) et donc assez limité', regrette notamment l'analyste. Plus 'sceptique' que SAP, Oddo BHF confirme donc son objectif de cours de 110 euros, pour un potentiel négatif, -11%.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA -0.52%