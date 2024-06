Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP : efface résolument la résistance historique des 182,6E information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 10:44









(CercleFinance.com) - Après plus 3 mois d'hésitation, SAP efface résolument la résistance historique des 182,6E des 26 mars, 23 mai et 13 juin.

Le signal haussier est conforté par un 'gap' d'évasion au-dessus de 181,72E : SAP ressort 'par le haut' d'un corridor 165,5/182,6E, ce qui induit un objectif 'rond' de 200E (règle du report d'amplitude).





Valeurs associées SAP AG O.N. 186,48 EUR XETRA +2,62%