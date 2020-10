SAP dévisse après son avertissement à court et moyen terme

(AOF) - Sap a réduit ses objectifs annuels et ses prévisions à moyen terme du fait d'un rebond de la demande plus faible que prévu et de la réintroduction du confinement dans plusieurs pays. En Bourse, l'action de l'éditeur de logiciels professionnels flanche de 17,12% à 103,50 euros. Dans ce contexte, le groupe a annoncé l'accélération de son basculement vers le cloud.

Cette année, SAP vise désormais un un résultat opérationnel ajusté situé entre 8,1 et 8,5 milliards contre de 8,1 et 8,7 milliards à taux de change constants auparavant.

Il table par ailleurs sur un un chiffre d'affaires total entre 27,2 et 27,8 milliards d'euros, dans des revenus dans le cloud entre à 8 et 8,2 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires total étaient précédemment anticipé entre 27,8 et 28,5 milliards d'euros, dont des revenus dans le cloud entre 8,3-8,7 milliards d'euros.

Du fait de l'impact du Covid sur l'activité de ses clients, qui devrait durer jusqu'au premier semestre 2022, le groupe technologique a décalé de 1 à 2 ans ses principaux objectifs à moyen terme.

En 2025, SAP prévoit désormais un revenu total de plus 36 milliards d'euros, dont 22 milliards dans le cloud. Le profit opérationnel ajusté devrait dépassé les 11,5 milliards d'euros. Le groupe précise que l'accélération de son développement dans le cloud impactera négativement la marge opérationnelle de 4 à 5 points par rapport à ses objectifs à moyen terme.

