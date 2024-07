Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: deux départs de l'équipe de direction information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 14:01









(CercleFinance.com) - Julia White, la directrice marketing de SAP, et Scott Russell, le directeur des revenus du groupe, vont quitter l'éditeur de logiciels d'entreprise à la fin du mois d'août, a annoncé mardi la société.



Si la recherche d'un successeur à Scott Russell est d'ores et déjà engagée, le poste de Julia White ne sera pas maintenu, indique le groupe dans un communiqué.



Pour SAP, ce choix correspond à une décision stratégique visant à simplifier sa structure organisationnelle alors que l'entreprise se focalise désormais sur des marchés à forte croissance comme le 'cloud' et l'IA.



A la Bourse de Francfort, l'action SAP se repliait de 0,3% suite à ces annonces.





Valeurs associées SAP AG O.N. 192,58 EUR XETRA -0,16%