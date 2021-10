SAP : dans le vert après un relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - SAP gagne 1% à Francfort, après un relèvement d'objectifs annuels et la publication d'un BPA non-IFRS en hausse de 2% à 1,74 euro au titre du troisième trimestre, ainsi que d'un profit opérationnel non-IFRS en progression de 2% à 2,1 milliards d'euros.

La marge opérationnelle non-IFRS s'est toutefois tassée de 0,9 point à 30,7%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 5% à 6,84 milliards d'euros dont notamment une dynamique accélérée dans le Cloud, où ses revenus ont grimpé de 20% à 2,39 milliards.

Sur ces bases, l'éditeur de progiciels allemand relève ses fourchettes-cibles pour l'ensemble de 2021, tablant ainsi désormais sur un profit opérationnel non-IFRS entre 8,1 et 8,3 milliards d'euros à taux de changes constants, et non plus entre 7,95 et 8,25 milliards.