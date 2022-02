Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: collaboration avec BearingPoint dans les bilans carbone information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - SAP a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec le cabinet de conseil en management et en technologie BearingPoint afin de proposer aux entreprises des solutions leur permettant de mesurer leur empreinte environnementale et énergétique.



Le concepteur allemand de logiciels d'entreprise explique qu'il prévoit de s'appuyer sur le récent lancement de sa solution pour le développement durable, SAP Cloud for Sustainable Enterprises, qu'il compte associer à la longue expérience de BearingPoint en matière de calcul des émissions.



SAP fait valoir que de nombreuses entreprises ont déjà évalué leurs émissions de scope 1 et 2, mais qu'il leur reste encore à mesurer leurs émissions indirectes de scope 3, liées par exemple aux achats de matières premières, à la gestion des déchets ou aux déplacements domicile-travail des salariés.





Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +0.25%