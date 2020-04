SAP : Christian Klein désormais seul à la tête du groupe

(AOF) - SAP a annoncé aujourd'hui que Christian Klein, co-directeur général et membre du conseil d'administration, continuera d'être le seul directeur général. Jennifer Morgan, co-directrice générale et membre du directoire, a convenu avec le conseil de surveillance de l'éditeur de logiciels professionnels. Elle avait été nommée à ce poste en octobre 2019.

" Plus que jamais, l'environnement actuel exige des entreprises qu'elles prennent des mesures rapides et déterminées qui sont mieux soutenues par une structure de direction très claire. C'est pourquoi la décision de passer du modèle de co-PDG au modèle de PDG unique a été prise plus tôt que prévu afin de garantir un pilotage fort et sans ambiguïté en période de crise sans précédent " a déclaré SAP.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.