SAP : bondit de +7%, dope à elle seule l'E-Stoxx50

(CercleFinance.com) - Après un triple échec sous 189,5E les 28 juin puis 6 et 15 juillet, suivi d'une rechute vers 180,5E, l'action SAP bondit de +7% sur des prévisions optimistes vers 197E (nouveau record absolu) et dope à elle seule l'E-Stoxx50.

Précédemment, fin juin, SAP était ressorti 'par le haut' d'un corridor 165,5/182,6E, ce qui induisait un objectif 'rond' de 200E (règle du report d'amplitude): la cible pourrait être atteinte d'ici ce soir ou ce 24 juillet.





Valeurs associées SAP AG O.N. 195,52 EUR XETRA +6,48%