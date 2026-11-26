Selon Bloomberg, un ancien salarié de SAP aurait transmis des informations confidentielles de la start-up britannique Conduct AI à son concurrent berlinois Qorelo.

Informé dès octobre de ces allégations par un lanceur d'alerte, SAP n'aurait pas averti son partenaire britannique. Cette affaire pourrait fragiliser les relations de confiance que l'éditeur allemand entretient avec les start-up sur lesquelles il s'appuie pour accélérer sa transition vers l'intelligence artificielle.

Le salarié aurait notamment transmis à Qorelo des documents confidentiels, une démonstration commerciale ainsi que l'enregistrement d'une réunion interne entre SAP, Conduct AI et leur client DHL. Le rapport du lanceur d'alerte affirme également que l'employé aurait intégré quelque 800 contacts dans le logiciel de gestion de la relation client de Qorelo alors qu'il travaillait encore pour SAP.

À la suite du signalement, le groupe allemand lui aurait interdit l'accès à ses bureaux. L'intéressé aurait ensuite rejoint Qorelo en novembre. Conduct AI n'aurait découvert l'affaire que ce mois-ci, par l'intermédiaire d'un lanceur d'alerte, avant que son équipe juridique ne prenne contact avec SAP.

Des partenariats stratégiques pour SAP

Fondée en 2024 par trois anciens salariés de Palantir Technologies, Conduct AI développe des solutions d'intelligence artificielle destinées à analyser et à gérer des systèmes logiciels complexes. La start-up a levé environ 70 MUSD auprès de plusieurs investisseurs. SAP a notamment participé à son dernier tour de table en mai.

L'éditeur allemand entretient également un partenariat avec Qorelo, dont les solutions d'intelligence artificielle facilitent la migration des entreprises vers les systèmes SAP les plus récents.

Ces collaborations s'inscrivent dans la stratégie du directeur général Christian Klein, qui multiplie les partenariats avec des start-up pour intégrer l'intelligence artificielle aux logiciels du groupe. Au-delà des accusations, cette affaire soulève donc la question de la protection des informations confidentielles au sein de cet écosystème.

SAP affirme prendre ces allégations au sérieux et avoir contacté les parties concernées, lesquelles démentent les accusations. Qorelo indique examiner les circonstances entourant le recrutement de l'ancien salarié et se dit prêt à prendre les mesures appropriées si des manquements sont constatés. Conduct AI a refusé de commenter l'affaire.

Le titre SAP progressait de 1,2% à 9h20 sur Tradegate.