Santé Canada lance un avertissement après la découverte de bactéries dans des peptides non autorisés

Santé Canada a mis en garde les consommateurs jeudi contre l'injection ou la consommation de peptides non autorisés, après que des analyses en laboratoire ont révélé une contamination bactérienne dans un produit peptidique injectable saisi dans un magasin de bien-être d'Ottawa.

Le produit a été saisi chez Sage & Summit Wellness Co., à Ottawa, à la suite d'une plainte d'un consommateur alléguant que le magasin vendait des peptides non autorisés en magasin et sur son site web. L'entreprise a accepté de cesser la vente de ces produits sur ces deux canaux.

Les peptides, ou courtes chaînes d’acides aminés, ont gagné en popularité, portés par les recommandations d’influenceurs du bien-être, pour des usages allant de la lutte contre le vieillissement à la récupération musculaire et à la réparation tissulaire. Les États-Unis ont ouvert l’accès à certains peptides non approuvés.

Parmi les produits concernés figurent le BPC-157, couramment utilisé pour la récupération après une blessure, ainsi que le retatrutide d’Eli Lilly LLY.N , un produit injectable de nouvelle génération contre l’obésité qui n’est pas encore autorisé. On y trouve également le “Wolverine Stack ”, composé de BPC-157 et de TB-500, ainsi que d’autres peptides injectables et oraux non autorisés.

L'injection de produits contaminés peut entraîner de graves infections, une hospitalisation et, dans les cas les plus graves, une septicémie potentiellement mortelle, a précisé l'agence.

Certains des flacons saisis portaient la mention “À des fins de recherche uniquement”, ce qui signifie que ces produits étaient destinés exclusivement à un usage en laboratoire, et non à l’usage humain. Santé Canada a précisé que cette mention ne rendait pas ces produits légaux ni ne les exemptait des exigences réglementaires, et qu’ils n’avaient pas été fabriqués ni testés pour répondre aux normes de qualité applicables aux produits de santé destinés à l’usage humain.

Par ailleurs, la semaine dernière, Santé Canada a déclaré avoir détecté une contamination bactérienne dans des peptides injectables non autorisés saisis chez la société chinoise Shanghai ERP Peptide Biotechnology Co.

Le ministère a identifié deux détaillants en ligne canadiens vendant des produits ERP Peptide, ce qui a conduit à la saisie de plus de 11.400 flacons au total auprès d’ERP Peptide et de ces détaillants.