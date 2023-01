Santé animale: Virbac vise une rentabilité opérationnelle courante dans le haut de la fourchette

(AOF) - Le groupe Virbac annonce que son chiffre d’affaires annuel a cru de 9,6% à taux de change et périmètre comparables (+14,3% à taux réels), grâce à une activité exceptionnelle enregistrée au quatrième trimestre. Le spécialiste de la santé animale affiche un chiffre d’affaires annuel de 1, 216 milliard d’euros, après un dernier trimestre à 294,9 millions, en progression de 19,7% par rapport à la même période de 2021. A la clôture, avant la publication de ces résultats, le titre Virbac perdait 1,17% à 254,50 euros, mais gagnait 4,95% sur cinq jours. L’action perd plus de 35% sur un an.

Virbac précise qu'au niveau des espèces, le segment des animaux de compagnie " tire fortement la croissance " de ses résultats (+17,7% à taux constants) notamment sur "les ventes de petfood, les spécialités, la gamme dentaire, et les vaccins ", grâce à la résorption des ruptures et des retards de livraisons en décembre. Le segment des animaux de production progresse également (+9,1% à taux constants), porté par " les ventes des produits antiparasitaires et nutritionnels pour les bovins ".

Le groupe salue l'"exceptionnelle performance" du dernier trimestre, " inattendue sur un marché en fort ralentissement ", qui lui permet de " légèrement dépasser le haut de (sa) fourchette de chiffre d'affaires " en 2022. Il anticipe à présent un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires", autour de 15% à taux de change constants, avec un désendettement autour de 35 millions d'euros hors dividendes, à périmètre et taux de change constants. Ce ratio était anticipé entre 14% et 15% en 2022. Cet objectif avait été réduit en octobre.

Pour 2023, le spécialiste de la santé animale a confirmé ses objectifs d'un ratio de " résultat opérationnel courant, avant amortissement des actifs issus des acquisitions " sur "chiffre d'affaires " qui devrait se situer entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%.

Par ailleurs, sa position de trésorerie devrait rester constante à fin 2023 par rapport à fin 2022, compte tenu des investissements prévus sur la période, estimés autour de 100 millions d'euros, de l'accélération de la R&D, et hors acquisitions éventuelles.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.