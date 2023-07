Santé à domicile: le groupe Bastide annonce deux acquisitions

(AOF) - Le Groupe Bastide, spécialiste de la prestation de santé à domicile, annonce ce jeudi avoir finalisé deux acquisitions de petite taille, l'une renforçant l'activité Perfusion en France et l'autre élargissant la couverture géographique du Groupe au marché des Pays-Bas. Le Groupe Bastide a acquis l'intégralité du capital d'Occit'perf, acteur régional opérant dans les régions du Languedoc-Roussillon et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, spécialisé dans le traitement par perfusion et dans la nutrition artificielle entérale et parentérale.

En 2022, Occit'perf a réalisé un chiffre d'affaires de 600 000 euros avec une rentabilité en ligne avec celle du Groupe. La société sera consolidée à compter du 1er juillet 2023 et permet au Groupe Bastide de renforcer sa présence régionale sur le segment très dynamique de la Perfusion, en croissance de plus de 10%.

Bastide acquiert également la société néerlandaise Oxigo, spécialisée dans le conseil et la vente en ligne d'équipements d'oxygénothérapie et d'assistance respiratoire en Europe. Cette acquisition élargit la présence géographique du Groupe Bastide aux Pays-Bas, sur le segment, en forte croissance, de l'assistance respiratoire. En 2022, Oxigo a réalisé un chiffre d'affaires de 700 000 euros avec une rentabilité en ligne avec celle du Groupe. La société sera consolidée à compter du 1er juillet 2023.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.