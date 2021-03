Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : vers une politique de dividendes restaurée Cercle Finance • 26/03/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son assemblée générale des actionnaires, Santander indique que son conseil d'administration a l'intention de rétablir une politique de rémunération des actionnaires de 40 à 50% du bénéfice sous-jacent du groupe. 'Pour cette raison, la banque accumule tout au long de l'année le montant proportionnel du capital nécessaire à l'exécution de cette politique une fois que les superviseurs le permettront', affirme l'établissement financier espagnol. Ajoutant que son activité est restée forte au premier trimestre 2021, avec des revenus en ligne avec le quatrième trimestre 2020, Santander prévoit désormais un rendement sous-jacent des capitaux propres tangibles (RoTE) d'environ 10% d'ici fin 2021.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +2.17%