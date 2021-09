Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : termine dans le vert,un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 17:08









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert à la Bourse de Madrid. Jefferies relève son opinion sur Santander de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours remonté de 2,60 à 3,10 euros, jugeant que la sous-performance récente de l'action rend sa valorisation moins exigeante. Le broker s'attend à ce que l'établissement bancaire espagnol réponde aux attentes en termes de bénéfices pour 2021, tandis que les transactions en attente devraient également stimuler selon lui les futurs BPA (mais au détriment du CET1). 'Néanmoins, des points d'interrogation à moyen terme demeurent avec nos prévisions de bénéfices pour 2023 inférieures de 14% au consensus (sur des provisions plus élevées)', prévient-il toutefois dans le résumé de sa note.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe -0.03%