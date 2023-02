Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander: salué pour un bénéfice annuel record information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Santander s'adjuge 4% à Madrid, salué pour la publication d'un bénéfice attribuable record de 9,6 milliards d'euros pour 2022, en hausse de 18%, 'soutenu par une forte croissance de l'activité des clients, une qualité d'actifs robuste et une bonne maîtrise des coûts'.



'L'avantage concurrentiel acquis grâce à notre envergure sur le marché mondial, combiné à notre diversification et à notre orientation client, nous a permis d'accroître notre clientèle de sept millions au cours de l'année', souligne sa présidente exécutive Ana Botín.



La banque espagnole ajoute que les fonds de sa clientèle ont augmenté de 6%, avec une bonne croissance des dépôts (+9%), tandis que le total des prêts s'est accru de 5%, avec des prêts hypothécaires et des prêts aux particuliers en hausse de 7%.





