Santander: résultats en hausse au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Santander publie ses résultats du 2e trimestre 2024, d'où ressort un résultat attribuable en hausse de 20% à 3,2 milliards d'euros, en ligne avec les attentes.



Les revenus de la banque espagnole se sont accrus de 10%, pour atteindre 15,67 milliards d'euros, avec un revenu opérationnel net de 9,3 milliards d'euros (+17%).



Son ratio d'efficience atteint 41,6% (-261 pbs), et si ses provisions pour pertes sur crédit ont augmenté de 8%, Santander revendique dans l'ensemble une qualité de crédit toujours robuste, avec un coût du risque en ligne avec sa cible pour l'année, à 1,20%.



Dans ce contexte, Santander a revu à la hausse trois objectifs pour 2024. La banque cible une croissance des revenus élevée à un chiffre (à partir d'un chiffre moyen); une efficacité d'environ 42 % (de moins de 43 %), un RoTE supérieur à 16% (au lieu de 16%)et un CET1 pleine charge supérieur à 12%





Valeurs associées BANCO SANTANDER 4,61 EUR Sibe +0,70%