Santander: recherché pour sa journée d'investisseurs

(CercleFinance.com) - Santander gagne plus de 4% mardi matin à la Bourse de Madrid en réaction aux annonce faites par le groupe bancaire espagnol à l'occasion de sa journée d'investisseurs organisée à Londres.



Lors de la réunion, Santander a notamment annoncé qu'il comptait porter le taux de distribution de ses bénéfices aux actionnaires de 40% à 50% avec l'accélération de sa croissance et de l'amélioration de sa rentabilité.



Le groupe se donne en effet un objectif de rendement des fonds propres tangibles (RoTE) de 15% à 17% pour les trois prochaines années, c'est-à-dire jusqu'à 2025, alors que le marché n'envisageait qu'un ratio de l'ordre de 13%.



Il ajoute viser, à horizon 2025, 200 millions de clients à travers le monde, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de 7% à 8%.



Seul point noir, selon les analystes d'UBS, l'absence d'annonces véritablement stratégiques sous la forme d'une simplification du périmètre d'activité et d'un programme ciblé de réduction des coûts/



Le titre, en hausse d'environ 32% depuis le début de l'année, gagne plus de 4% sur le marché espagnol en fin de matinée.





Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +4.97%