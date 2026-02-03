 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Santander rachète Webster Financial pour 12,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 19:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans les paragraphes 2 à 5)

La banque espagnole Santander SAN.MC a annoncé mardi qu'elle allait racheter la banque régionale américaine Webster Financial WBS.N pour un montant de 12,2 milliards de dollars.

L'opération renforcera la présence de Santander aux États-Unis et créera une banque commerciale et de détail parmi les dix premières aux États-Unis en termes d'actifs.

Santander a offert 2,0548 de ses actions et 48,75 dollars en espèces pour chaque action Webster.

L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

Centerview Partners, Goldman Sachs et Bank of America ont conseillé Santander pour cette opération.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
9,0420 EUR Sibe +1,69%
WEBSTER FINANCIA
71,060 USD NYSE +7,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank