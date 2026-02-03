Santander rachète Webster Financial pour 12,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque espagnole Santander SAN.MC a annoncé mardi qu'elle allait racheter la banque régionale américaine Webster Financial WBS.N pour un montant de 12,2 milliards de dollars.

L'opération renforcera la présence de Santander aux États-Unis et créera une banque commerciale et de détail parmi les dix premières aux États-Unis en termes d'actifs.

Santander a offert 2,0548 de ses actions et 48,75 dollars en espèces pour chaque action Webster.

L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

Centerview Partners, Goldman Sachs et Bank of America ont conseillé Santander pour cette opération.