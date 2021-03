Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : rachat des minoritaires de Santander México Cercle Finance • 26/03/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Santander annonce son intention de proposer aux actionnaires minoritaires de Santander México de racheter leurs actions avec une prime, acquisition qui porterait donc sur 8,3% du capital et nécessiterait une contrepartie totale de 550 millions d'euros. Le groupe bancaire espagnol explique que cette opération, conforme à sa stratégie visant à déployer des capitaux sur les marchés à forte croissance, augmentera son profil de croissance, ainsi que sa capacité à générer du capital. La transaction devrait être finalisée au deuxième ou au troisième trimestre 2021. Le début de l'offre et de l'offre elle-même seront soumis aux conditions habituelles, ainsi qu'à l'approbation de la radiation des actions Santander México de la Bourse mexicaine.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +2.43%