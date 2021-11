Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : prolonge son offre sur Santander Consumer USA information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Santander Holdings USA, la filiale américaine du géant bancaire espagnol Santander, annonce la prolongation de l'offre publique d'achat visant à acquérir les actions qu'elle ne possède pas de Santander Consumer USA Holdings Inc. au prix de 41,50 $ par action. L'Offre Publique d'Achat a débuté le 7 septembre 2021 et devait désormais se terminer à 17h00, heure de New York, le 2 décembre 2021. Basé à Dallas, Santander Consumer USA propose notamment des services de financement des véhicules et des prestations pour compte de tiers à une clientèle composée de plus de 3,1 millions d'Américains.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe -7.95%