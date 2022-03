Santander: projet de coentreprise pour CACEIS information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 15:32

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Securities Services, filiale à 100% de BNP Paribas, et CACEIS, filiale de Crédit Agricole et de Santander, annoncent avoir signé un projet d'accord en vue de regrouper leurs activités de services aux émetteurs au sein d'une joint-venture détenue à parts égales.



Ces services recouvriraient des prestations pour les émetteurs d'actions comme la tenue des registres constitutifs de leur capital, l'organisation et la centralisation de leurs AG, le montage et la centralisation de leurs opérations financières, et l'administration de plans d'actionnariat salarié.



La finalisation de la transaction est prévue pour fin 2022 sous réserve des consultations requises et de l'accord des différentes autorités de la concurrence et réglementaires. Les offres de services des deux banques, autres que les services aux émetteurs, ne sont pas concernées.