Santander : Oddo BHF n'est plus à l'achat, corrige sa cible

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF annonce ce jour revoir à la baisse sa recommandation et son objectif de cours sur le titre Santander, estimant que pour le groupe espagnol, 'la situation s'annonce plus compliquée'.

'L'aggravation récente de la crise sanitaire [dans plusieurs marchés clés du groupe, le Brésil en tête] et ses implications économiques sur des marchés clés devraient bousculer davantage que prévu l'opérationnel du groupe et in fine entretenir les crispations sur le capital. Nous sommes plus prudents sur le titre', explique le broker.

Oddo BHF passe ainsi d'achat à 'neutre' sur la valeur, avec une cible ramenée à 2,80 euros (contre 3,40 euros jusque-là).

'Après le rebond récent et global du secteur (>30% vs plus bas YTD), les catalyseurs nous semblent limités pour une surperformance du titre', indique l'analyste.