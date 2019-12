Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : nomme un nouveau CEO pour son unité américaine Cercle Finance • 03/12/2019 à 12:58









(CercleFinance.com) - Le géant bancaire espagnol Santander annonce avoir nommé, avec effet immédiat, Timothy Wennes au poste de CEO de Santander US, son unité américaine. Wennes succède à Scott Powell. Timothy Wennes avait rejoint Santander en septembre en tant que CEO de la division Santander Bank.

Valeurs associées BCO SANT.CENTRAL Euronext Paris +4.29% BANCO SANTANDER Sibe -0.39%