Santander : nomination d'un DG délégué au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Le géant bancaire espagnol Santander a annoncé mardi la nomination de Tony Prestedge au poste de directeur général délégué de sa branche au Royaume-Uni en vue de chapeauter la transformation qui est en train d'être conduite par la filiale. Actuellement directeur général adjoint du spécialiste du crédit britannique Nationwide, Prestedge - notamment passé par Barclays - est censé rejoindre Santander UK cet automne.

Valeurs associées BCO SANT.CENTRAL Euronext Paris -22.21% BANCO SANTANDER Sibe -1.04%