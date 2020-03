Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : ne paiera pas d'acompte sur dividende Cercle Finance • 24/03/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - Le géant bancaire espagnol Santander a décidé de consolider son dividende des bénéfices de 2020 en un seul dividende final, ce qui signifie qu'il n'effectuera pas de paiement intermédiaire en novembre 2020. Alors que la crise de Covid-19 évolue, la banque revoit son dividende, affirmant que le montant final sera approuvé par le conseil d'administration une fois que l'impact de la pandémie sera pleinement connu. Dans le même temps, le président exécutif du groupe, Ana Botin, et le directeur général, José Antonio Alvarez, ont convenu de réduire de 50% leur rémunération totale pour 2020. Enfin, Santander a créé un fonds d'au moins 25 millions d'euros pour contribuer à la production d'équipements médicaux, de vêtements de protection et d'autres fournitures nécessaires.

Valeurs associées BCO SANT.CENTRAL Euronext Paris -40.73% BANCO SANTANDER Sibe +7.40%