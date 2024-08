Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Santander: les rachats d'actions font décoller le titre information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - Le titre Santander grimpe de plus de 2% mardi à la Bourse de Madrid suite à l'annonce du lancement d'un programme de rachat d'actions de 1.525 millions d'euros.



Le groupe bancaire espagnol indique que ces rachats de titres, qui ont pour objectif de réduire son capital, se dérouleront sur une période débutant aujourd'hui et susceptible de s'étendre jusqu'au mois de janvier 2025.



Dans un avis financier, Santander précise que ce programme - mené conformément à une résolution adoptée par son assemblée générale annuelle du 31 mars dernier - correspond à la distribution d'environ 25% de son bénéfice net engrangé sur le premier semestre de l'année.



L'établissement madrilène - qui rappelle qu'il compte rémunérer ses actionnaires en leur versant 50% de son profit net - indique que le montant du dividende sera déterminé au mois de septembre, le restant de sa politique de distribution devant être établi par la suite.



A la mi-journée, l'action Santander affichait des gains de l'ordre de 2,5%, signant au passage la plus forte hausse de l'indice paneuropéen Euro STOXX 50.





Valeurs associées BANCO SANTANDER 4,44 EUR Sibe +2,56%