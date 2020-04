Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : le bénéfice net en chute après des provisions Cercle Finance • 28/04/2020 à 12:52









(CercleFinance.com) - Banco Santander annonce ce mardi que son bénéfice net, pour le premier trimestre, a baissé de 82% en glissement annuel, principalement en raison de provisions réalisées en raison de la détérioration de la situation macroéconomique avec la crise du Covid-19. La banque espagnole a ainsi indiqué avoir enregistré des provisions pour 1,6 milliard d'euros pendant le trimestre. Elle précise qu'il reste 'trop tôt' pour connaître tous les effets économiques de la crise ou tirer des conclusions. La deuxième banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière a par ailleurs enregistré un bénéfice net de 331 millions d'euros de janvier à mars. Hors charges nettes, le résultat opérationnel sous-jacent au premier trimestre 2020 s'affiche à 2 milliards d'euros, en hausse de 1% sur un an.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +4.00%