Santander: hausse de 16% du bénéfice sous-jacent semestriel

(CercleFinance.com) - Santander annonce avoir réalisé un bénéfice sous-jacent de 4,89 milliards d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 16%, et un résultat attribuable, impacté par des charges de restructuration de 530 millions d'euros, en croissance de 33%.



La banque espagnole a continué de connaître une forte activité de la clientèle malgré l'incertitude du marché. Les fonds clients ont ainsi atteint un nouveau sommet de 1,1 billion d'euros (+4%) grâce à une bonne croissance des dépôts (+5%).



Santander a aussi continué d'élargir sa clientèle, ajoutant plus de sept millions de clients au cours des douze derniers mois, portant le total à 157 millions, avec 56% des ventes désormais via les canaux en ligne ou mobiles, contre 52% à la même période l'an dernier.





Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe -3.73%