Santander: hausse de 15% du bénéfice en 2023 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Santander a réalisé un bénéfice de 11 076 millions d'euros en 2023, en hausse de 15% en euros courants par rapport à 2022.



Au quatrième trimestre, le résultat net part du groupe a progressé de 42% à 2 933 millions d'euros (+28% en euros courants) par rapport au quatrième trimestre 2022.



Santander affiche un rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) de 15,1 % (+1,7 point de pourcentage). Le bénéfice par action (BPA) est de 0,65 E, en hausse de 21,5 %.



Santander a atteint tous ses objectifs pour 2023 : les revenus ont augmenté de 13 % (atteignant l'objectif de croissance à deux chiffres de la banque), le ratio d'efficience s'est amélioré à 44,1 % (contre un objectif de 44-45 %) ; Le RoTE s'est établi à 15,1 % (contre un objectif de plus de 15 %) et le ratio de fonds propres CET1 à s'est établi à 12,3 % (contre un objectif supérieur à 12 %).



' Pour 2024, Santander vise une croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires ; un taux d'efficacité inférieur à 43 % ; un coût du risque d'environ 1,2 % ; un RoTE de 16 % ; et un CET1 à pleine charge supérieur à 12 % ' indique le groupe.



' Nos progrès dans l'exécution de notre stratégie, combinés à la force et à la diversification de notre modèle, nous permettront de poursuivre notre croissance tout en améliorant encore notre rentabilité, en visant un RoTE de 16% pour 2024 ' a déclaré Ana Botín, présidente exécutive de Banco Santander.





Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +2.06%