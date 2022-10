Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander: hausse de 11% du résultat net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 10:35









(CercleFinance.com) - Santander annonce avoir réalisé sur le troisième trimestre 2022, un résultat net de 2,42 milliards d'euros, en hausse de 11% en euros courants, incluant une charge nette de 181 millions liée à une évolution de réglementation polonaise.



La banque espagnole revendique une forte activité de sa clientèle au cours du trimestre malgré l'incertitude du marché, avec des fonds de la clientèle qui ont atteint un nouveau sommet grâce à une bonne croissance des dépôts (+6%).



Elle a continué d'accroître sa clientèle, gagnant huit millions de clients au cours des douze derniers mois, portant le total à 159 millions. La forte augmentation de l'adoption du numérique s'est poursuivie, avec 56% des ventes via des canaux en ligne ou mobiles.





