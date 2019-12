Santander : finalisation du rapprochement avec CACEIS

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA et Santander annoncent la finalisation du rapprochement de CACEIS, filiale de services financiers de Crédit Agricole, avec Santander Securities Services (S3), toutes les conditions suspensives à l'opération ayant été satisfaites.

Conformément aux accords, S3 apporte à CACEIS 100% de ses activités en Espagne et 49,99% de ses activités en Amérique latine. A l'issue de ces opérations, Crédit Agricole SA et Santander détiennent respectivement 69,5% et 30,5% du capital de CACEIS.

Le nouvel ensemble représente 3.909 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2.112 milliards d'euros d'actifs en administration. CACEIS et S3 créeront de la valeur grâce aux synergies commerciales et aux perspectives de croissance.