Santander : en hausse, porté par un analyste

Cercle Finance • 23/01/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - Le titre Santander s'affiche en hausse ce jeudi, alors qu'UBS a revu à la hausse sa recommandation sur celui-ci. L'analyste est en effet passé de 'neutre' à 'achat' sur la valeur. Il a également relevé son objectif de cours, de 4,05 euros à 4,40 euros. Résultat, le titre Santander progresse de +1,4% à 3,6 euros à la Bourse de Madrid.

Valeurs associées BCO SANT.CENTRAL Euronext Paris +4.29% BANCO SANTANDER Sibe +1.65%