Santander: dividende et rachats d'actions, le titre monte

(CercleFinance.com) - Santander a déclaré lundi qu'il prévoyait de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 1,46 milliard d'euros, une annonce bien accueillie en Bourse de Madrid où son action progressait de plus de 2%.



Le géant bancaire espagnol compte verser à ses actionnaires, en date du 2 mai, un solde sur dividende de 9,50 centimes d'euro par titre.



En tenant compte de ce coupon et des rachats d'actions, Santander précise qu'il aura redistribué à ses actionnaires plus de 5,5 milliards d'euros au titre de l'exercice 2023.



Le groupe précise que cette rémunération correspond à la distribution d'environ 50% de son bénéfice net part du groupe dégagé l'an dernier.



Lors de sa réunion d'investisseurs de février 2023, Santander avait indiqué qu'il comptait porter le taux de distribution de ses bénéfices aux actionnaires de 40% à 50% avec la ré-accélération de sa croissance.



Le groupe avait dévoilé au début du mois de solides chiffres de quatrième trimestre qui avaient amené les analystes à rehausser leurs estimations de résultats.



Sur les 28 bureaux d'études suivant actuellement la valeur, 17 affichent une recommandation d'achat, dix un conseil 'conserver' et un seul un avis vendeur.





Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +1.24%