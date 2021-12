Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Santander devra payer 67,8 millions d’euros à Andrea Orcel information fournie par AOF • 10/12/2021 à 17:28



(AOF) - Un juge espagnol a ordonné à la banque Santander d’indemniser le banquier italien Andrea Orcel à hauteur de 67,8 millions d’euros pour avoir renié sa promesse de recrutement au poste de Directeur général en 2018. " Le contrat a été résilié unilatéralement et arbitrairement par Banco Santander. La situation créée par Banco Santander a causé à Andrea Orcel un préjudice moral évident ", a indiqué le tribunal, selon Reuters.



Le différend a débuté en 2019 quand la présidente de Banco Santander, Ana Botín, a retiré son offre d'embauche, estimant que la banque ne pouvait pas justifier ses émoluments de plus de 50 millions d'euros.



Depuis cette année, Andrea Orcel est désormais directeur général de la banque Unicredit. Le plan stratégique dévoilé hier par la banque italienne a entraîné une hausse de plus de 10% de l'action.