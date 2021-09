Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : dans le vert avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 15:44









(CercleFinance.com) - Santander gagne plus de 1% à Madrid, sur fond de propos positifs d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre de la banque espagnole, avec un objectif de cours remonté de 3,3 à 3,7 euros. 'Au regard de l'évolution du titre depuis le début de l'année, l'amélioration des perspectives bénéficiaires nous semble insuffisamment intégrée, à ce stade, par le marché', juge-t-il, voyant donc le niveau de cours actuel comme une opportunité d'entrée sur le dossier.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +0.84%