Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander: dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Madrid, Santander grappille près de 1%, aidé par des propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 3,9 à quatre euros sur le titre de la banque espagnole.



'Suite à une réunion d'analystes pré-Noël, notre approche positive ressort confortée sur les perspectives opérationnelles et de solvabilité de Santander à court et moyen terme', affirme l'analyste qui relève ses anticipations de résultat net de 3% en moyenne sur 2021-23.





Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe -0.63%