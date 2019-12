Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : dans le rouge, un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 11/12/2019 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le rouge à la Bourse de Madrid après l'analyse de Deutsche Bank. Jusqu'alors d'avis d'acheter l'action Santander, Deutsche Bank est revenu à 'conserver', ajustant son objectif de cours de 4,90 à 3,75 euros. Dans le cadre d'une note sectorielle sur les banques de la péninsule ibérique, les spécialistes ont mis à jour leurs prévisions de résultats. 'Deutsche' s'attend à la résilience des profits de Santander durant les deux années qui viennent, mais redoute aussi que les contraintes de capitalisation ne continuent de peser sur l'action.

Valeurs associées BCO SANT.CENTRAL Euronext Paris +4.29% BANCO SANTANDER Sibe -0.60%