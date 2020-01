SANTANDER : bonnes surprises sur les profits et la solvabilité

(AOF) - Santander a dévoilé des résultats et un ratio de solvabilité meilleurs que prévu au quatrième trimestre. La première banque espagnole a généré un bénéfice net part du groupe de 2,783 milliards d'euros contre 501 millions d'euros, un an plus tôt. Il est ressorti à 2,07 milliards d'euros en données corrigées des éléments exceptionnels. Les revenus net d'intérêt de Santander ont augmenté de 0,4% par rapport au trimestre précédent à 8,84 milliards d'euros.

Son ratio de fonds propres durs a augmenté de 35 points de base ce trimestre à 11,65%. Santander vise un ratio d'environ 12% à la fin de cette année.

La première banque espagnole a également annoncé une progression de 3% de son dividende à 0,23 euro.

Il s'agit selon UBS de l'une des déceptions de cette publication. Santander a réaffirmé son objectif d'un ratio d'au moins 11% cette année.