Santander : bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Santander gagne 2% à Madrid, avec le soutien d'UBS qui relève son opinion de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de deux à 3,3 euros, une cible impliquant un potentiel de progression de 20% pour le titre. Dans sa note de recherche, le broker juge que les risques sur les résultats de la banque espagnole demeurent 'orientés à la hausse', en comparaison à la fois avec les prévisions du groupe et le consensus des analystes. Il déclare 'apprécier l'équilibre des résultats entre croissance des revenus (marchés émergents) et réductions des coûts (marchés développés), rendant le redressement de la rentabilité de la banque moins dépendant d'une normalisation du coût du risque'.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +1.74%