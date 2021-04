Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : bien orienté après ses résultats trimestriels Cercle Finance • 28/04/2021 à 14:35









(CercleFinance.com) - Santander gagne plus de 2% à Madrid, après la publication par le groupe bancaire d'un bénéfice attribuable de 1,61 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2021, contre 331 millions à la même période l'an dernier. Hors charges nettes de 530 millions pour les coûts de restructuration attendus pour l'année, le résultat sous-jacent attribuable s'est accru de 50% à 2,14 milliards d'euros, niveau trimestriel le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2010. 'Les résultats illustrent l'importance de la diversification géographique et commerciale de Santander, ses trois régions (Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud) ayant contribué à parts égales au profit sous-jacent', souligne l'établissement espagnol.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +1.96%