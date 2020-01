Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 29/01/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Santander s'adjuge 3,8% à Madrid, malgré la publication d'un profit attribuable aux actionnaires en baisse de 17% à 6,51 milliards d'euros pour 2019, plombé par une dépréciation de survaleur au Royaume Uni et des coûts de restructurations. Hors charges exceptionnelles, le profit attribuable de la banque espagnole a toutefois augmenté de 2% à 8,25 milliards d'euros (+3% à taux de changes constants), soutenu par une nouvelle croissance de la clientèle et des volumes d'activité. 'Santander vise une croissance comprise entre 5 et 10% par an de son BPA sur les trois années à venir. Cette année le CET1 devrait atteindre 12%. La banque prévoit un dividende en légère hausse, à 23 centimes au total', note par ailleurs Aurel BGC.

Valeurs associées BCO SANT.CENTRAL Euronext Paris +4.29% BANCO SANTANDER Sibe +3.66%