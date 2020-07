Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : bénéfice net presque divisé par deux au S1 Cercle Finance • 29/07/2020 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le groupe espagnol Santander a annoncé que son bénéfice net du premier semestre avait été presque divisé par deux, principalement en raison d'une augmentation des provisions pour pertes sur prêts attribuable à la pandémie de Covid-19. Le bénéfice net du premier semestre a glissé à 1,9 milliard d'euros, contre 3,8 milliards d'euros un an plus tôt. En revanche, les revenus nets d'intérêts sont restés stables d'une année sur l'autre, à 16,2 milliards d'euros, tirés par la croissance du chiffre d'affaires en Amérique latine, de la banque de financement et d'investissement, de la gestion de fortune et de l'assurance. Cette performance, combinée à un contrôle strict des coûts, s'est traduite par une hausse du bénéfice net d'exploitation de 2% à 11,9 milliards d'euros, a déclaré Santander. Le groupe a souligné qu'il était en avance sur son plan d'économies de coûts, son unité européenne réalisant plus de 300 millions d'euros de réduction de dépenses sur le premier semestre, soit 75% de l'objectif 2020 de la banque. Santander a également déclaré qu'il prévoyait de verser un dividende en actions (payable en actions nouvelles) équivalent à 10 cents par action pour 2019.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe -3.59%