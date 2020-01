Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : acquisition du site coches.com Cercle Finance • 24/01/2020 à 13:03









(CercleFinance.com) - Santander Consumer Bank, filiale espagnole de la banque Santander, annonce un accord pour l'acquisition du distributeur automobile en ligne coches.com, par la prise d'une participation de 93,8% au capital de sa maison-mère Autodescuento. Créé en 2009 par les entrepreneurs Inaki Arrola et Ignacio Arrola, rejoints ensuite par Nuno Lopez-Coronado, ce site Internet a géré l'année dernière un volume représentant 32% des achats de nouvelles voitures en Espagne.

Valeurs associées BCO SANT.CENTRAL Euronext Paris +4.29% BANCO SANTANDER Sibe +0.90%