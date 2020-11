Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander : achète la plateforme européenne de Wirecard Cercle Finance • 17/11/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Santander annonce l'acquisition de la plate-forme technologique européenne du fournisseur de services de paiement allemand Wirecard, ainsi que tous ses actifs technologiques spécialisés, alors que le groupe a récemment déposé le bilan. Cette annonce a été faite hier soir par Michael Jaffé, l'administrateur de l'insolvabilité de la fintech. La plupart des employés qui gèrent actuellement les actifs acquis rejoindra l'équipe mondiale des services aux commerçants de Santander, a jouté M. Jaffé. L'accord s'applique également à la majorité des employés de Wirecard Bank, qui entamera un processus de liquidation solvable une fois la transaction conclue d'ici la fin de l'année. Les processus sont toujours en cours pour d'autres filiales de Wirecard en Asie, en Afrique du Sud et en Turquie, a déclaré Michael Jaffé, avec des résultats attendus dans les prochaines semaines.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe -2.13%